В США придумали способ сдерживания Турции и России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.

По данным издана, на прошлой неделе конгресс принял закон, который делает США ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Эта мера укрепляет военные связи американской стороны с Грецией и снимает эмбарго на поставки оружия на Кипр. Все это должно сделать Штаты ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона, полагают американские политики. Также этот закон усиливает конкуренцию в энергетическом секторе Европы в ущерб России.

По мнению демократа Боба Менендеса, этот закон является «рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье». (gazeta.ru)

| 2019-12-26T00:37:49+00:00 26 декабря 2019, 07:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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