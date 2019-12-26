В США придумали способ сдерживания Турции и России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.

По данным издана, на прошлой неделе конгресс принял закон, который делает США ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Эта мера укрепляет военные связи американской стороны с Грецией и снимает эмбарго на поставки оружия на Кипр. Все это должно сделать Штаты ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона, полагают американские политики. Также этот закон усиливает конкуренцию в энергетическом секторе Европы в ущерб России.

По мнению демократа Боба Менендеса, этот закон является «рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье». (gazeta.ru)