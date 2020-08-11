В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка

Как отмечает издание, запечатленный на кадрах инцидент в начальной школе произошел еще в 2018 году. Стражи порядка были вызваны в учебное заведение после того, как один из учащихся ударил учителя в грудь.

Прибывшая полиция пыталась надеть на плачущего ребенка наручники, как это видно на опубликованной газетой видеозаписи. Кроме того, как видно на кадрах, полицейские сказали мальчику, что он отправится в тюрьму. Газета отмечает, что мальчику было предъявлено обвинение в совершении преступления, текущее состояние дела неизвестно. Бэнджамин Крэмп, адвокат семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая от рук полиции в американском Миннеаполисе, также обратил внимание на данный инцидент. «Невероятно! Полиция Ки-Уэста использовала тактику «воспитание испугом» в отношении 8-летнего мальчика с особыми потребностями», — написал Крэмп в Twitter Адвокат указал, что полиция «сочла уместным надеть наручники и перевезти в тюрьму для взрослых» ребенка, рост которого составлял примерно метр. «Он был так мал, что наручники спали с его запястий», — подчеркнул Крэмп.(РИА Новости)