Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа Китая и России от доллара, сообщает РИА «Новости».

«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — сказал глава ФРС на слушаниях в парламенте.

Он также пояснил, что силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, выйдя из доллара и добавив золото. По его мнению, доллар превратился в «политическую валюту».

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.