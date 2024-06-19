За несколько дней до начала суда над арестованным в России американским журналистом Эваном Гершковичем в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали возможный обмен заключенными с Вашингтоном. В данный момент Москва ждет от Соединенных Штатов «ответа на те идеи, которые им излагались», заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 19 июня.

«Мяч на стороне США», — указал он. По словам Рябкова, администрации президента Джо Байдена «хорошо известны» российские предложения. «Я понимаю, что, наверное, что-то в этих идеях американцев не устраивает. Это их проблемы. Мы считаем свои подходы полностью обоснованными, здравыми, сбалансированными», — добавил замминистра иностранных дел.

Никаких дальнейших подробностей Рябков не сообщил, указав, что не уполномочен разглашать детали.

Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Гершкович, а также бывший военнослужащий США Пол Уилан считаются СМИ наиболее вероятными кандидатами на обмен с Вашингтоном. В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону намекнул на готовность освободить Гершковича в рамках обмена. В этой связи он указал на дело предположительного сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Несколько дней назад WSJ сообщала о планах США обменять Гершковича и Уилана на российских нелегалов в Словении, выдававших себя за аргентинцев. (DW)