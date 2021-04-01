В США оценили последствия введенных РФ контрсанкций

Контрсанкции, введенные Россией в 2014 году, создали неопределенность для компаний США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В документе говорится, что начиная с августа 2014 года РФ вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, которые были наложены на Москву в результате ее действий на Украине.

В нем также отмечается, контрсанкции российской стороны создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России.

Авторы отчета заявили, что власти Соединенных Штатов «продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу».

В докладе также указывается, что правительство США взаимодействует с американским промышленным сектором для «анализа и оценки влияния санкций на торговлю в более широком контексте национальных интересов США». Кроме того, в документе подчеркивается, что в связи с санкциями Вашингтона возможности аппарата торгпреда «создавать и устранять барьеры, препятствующие доступу к рынкам России, весьма ограничены».