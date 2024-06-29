Брюссель распространил на Минск некоторые экономические санкции, введенные ранее против Москвы. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Эти комплексные меры направлены на распространение [на Белоруссию] некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — отмечается в документе органа.

Санкции против Белоруссии вводятся в сферах торговли, предоставления услуг, транспорта. Кроме того, рестрикции включают меры против обхода ограничений в отношении РФ и Белоруссии.