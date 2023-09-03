Сенатор Соединенных Штатов от Демократической партии Тим Кейн заявил, что «атаку на Капитолий» организовали, чтобы помешать мирному переходу власти в стране, что является «веским аргументом» для отстранения экс-президента США Дональда Трампа от участия в выборах главы государства. Об этом сообщает ABC News.

«На мой взгляд, атака на Капитолий была создана с конкретной целью в конкретный момент. Это было нужно для того, чтобы помешать мирному переходу власти, заложенному в нашей конституции… Поэтому я думаю, что есть веский аргумент», — сказал Кейн в ответ на соответствующий вопрос журналиста. (gazeta.ru)