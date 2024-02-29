Любитель плевать в лица тех, кто называет его предателем, спикер армянского парламента Ален Симонян настоятельно призвал местные СМИ избегать распространения азербайджанских нарративов и не способствовать их проникновению в информационное поле Армении.

Так, Симонян заявил, что страны, «стреляющие по армянским военнослужащим», рассматриваются как враждебные. Он подчеркнул, что Армения выступает за зеркальные действия и считает неправильным предъявлять какие-либо требования, особенно на фоне предстоящих встреч.

В этом контексте спикер напомнил о «прошлых эпизодах, когда Азербайджан начинал стрельбу прямо накануне или во время переговоров». «Таким образом Баку пытается оказать давление и максимально повлиять на их итоги», — считает Симонян.

Прикидываясь невинной овечкой, Симонян предпочитает не упоминать произошедший 12 февраля инцидент, в результате которого армянский снайпер на условной границе ранил азербайджанского пограничника.

Установленные азербайджанской стороной камеры видеонаблюдения четко зафиксировали действия армянского снайпера, который выдвинулся вперед от боевых постов ВС Армении. Заняв огневую позицию, снайпер произвел выстрел по азербайджанскому пограничнику, а после вернулся к посту. Сам характер действий снайпера свидетельствует о том, что данная провокация готовилась заранее и была преднамеренной.

Данная провокация была рассчитана на ответный огонь со стороны ВС Азербайджана с целью того, чтобы обвинить Баку в «агрессивных действиях». Получив жесткий ответ от Баку вкупе с видеокадрами того, что провокацию устроила армянская сторона, Пашинян не смог заручится на Мюнхенской конференции по безопасности поддержкой Запада с целью оказания давления на Азербайджан.

На инициированной федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем на полях Мюнхенской конференции беседе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было принято решение о проведении в скором времени встречи министров иностранных дел двух стран для обсуждения процесса нормализации. Стороны также подтвердили проведение дальнейшей встречи комиссии по делимитации и позитивно оценили компромисс, достигнутый в декабре 2023 года, в результате которого Азербайджан примет климатическую конференцию ООН COP29.

При этом глава нашего государства озвучил ровно ту самую позицию, которую он озвучивал всегда — Азербайджан выступает за мир в регионе, считая приоритетными двусторонние контакты между Баку и Ереваном.

Однако поведение Пашиняна все еще говорит о том, что он тянет время и не хочет продуктивных переговоров. Так, через несколько дней, находясь с визитом во Франции, Пашинян дал резонансное интервью France 24, в котором озвучил провокационные заявления в адрес России и в очередной раз обвинил Азербайджан в подготовке к «войне и агрессии».

В данном интервью Пашинян впервые открыто заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ по причине того, что этот блок «не отреагировал должным образом на вызовы безопасности Армении» в конфликте с Азербайджаном. Он также обвинил Москву в попытке свержения власти в Ереване, и стал угрожать России «последствиями» за то, что российские силовики схватили в Армении и вывезли в РФ сбежавшего от мобилизации призывника Дмитрия Сетракова.

Касаясь Азербайджана, Пашинян заявил, что якобы «Баку готовится напасть на Армению», отметив при этом, что официальные заявления о «Западном Азербайджане» означают, что он считает большую часть территории Армении азербайджанской.

«…Мы часто слышим заявления о Западном Азербайджане — эти заявления действительно что-то значат. На самом деле этот Западный Азербайджан, о котором они говорят и что подразумевают, — это Армения. Это означает, что они говорят, что большая часть Республики Армения — это Западный Азербайджан», — сказал премьер, отметив, что заключение мира с Баку невозможно, если принципы территориальной целостности и нерушимости границ не признаются Азербайджаном.

Он также заявил, что не доверяет словам Ильхама Алиева. «Я считаю, что сама история наших отношений – это уже основа для глубокого недоверия. И нет смысла спрашивать у руководителя Азербайджана и у меня, доверяем ли мы друг другу или нет? Очевидно, что нет», – сказал Пашинян.

Буквально на следующий день после этого интервью армянская армия обстреляла из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района. Однако в целях предотвращения обострения ситуации и обеспечения стабильности на условной границе двух стран подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры. В Баку ограничились тем, что призвали военное руководство Армении одуматься и не допускать подобных провокаций ради сохранения стабильности в регионе.

Однако военные провокации ВС Армении продолжились. Так, 24 февраля в 21:40 из стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как видим, руководство Армении вместо проведения конструктивных переговоров и скорейшего заключения мира с Азербайджаном, продолжает осуществлять военные провокации. Но при этом обвиняет Баку в «оказании давления» на Ереван.