Милли Меджлис утвердил Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Как сообщает #, в связи с этим на прошедшем сегодня последнем заседании осенней сессии парламента был вынесен на обсуждение законопроект «Об утверждении Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма». Положения этого дополнительного протокола не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до тех пор, отношения между Арменией и Азербайджаном не нормализуются.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.