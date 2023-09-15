Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis NV вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда.

Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей, отмечает The Wall Street Journal. Обычно UAW выбирал для этого одну из «большой тройки» американских автомобильных компаний.

В этот раз забастовка началась на заводе Ford в Мичигане, предприятии GM в Миссури и Stellantis в Огайо.

Глава UAW Шон Фейн заявил, что в дальнейшем акция может распространиться и на другие заводы. Он призвал всех членов профсоюза быть готовыми принять участие в забастовке, если это потребуется.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тыс. человек, состоящих в UAW, отмечает Market Watch. Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истек в четверг.