Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят известные «морские котики», впервые приняло на службу женщину. Об этом сообщает CNN.

Имя женщины не называется по соображениям безопасности, но уточняется, что она сдала экзамен и получила квалификацию оператора боевых катеров. По словам командующего управлением контр-адмирала Г.У.Ховарда, его новая подчиненная достигла «экстраординарных» успехов.

Как говорится в заявлении, операторы боевых катеров обладают комбинацией навыков: владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.

Ранее для женщин, служащих в вооруженных силах США, расширили список разрешенных причесок и косметических средств, позволив носить помаду и лак для ногтей. Запрет снят и с сережек — но только не во время военных действий.