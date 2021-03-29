В США изучают доклад ВОЗ о происхождении коронавируса

Специалисты из различных американских ведомств изучают доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом, как информирует ТАСС, сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Доклад, который, конечно, под эмбарго (не опубликован), сейчас в руках американских экспертов из правительственных структур. У нас много экспертов в правительстве. Мы будем изучать этот доклад тщательно и быстро. Мы подождем, пока этот обзор закончится, мы ясно дали понять, что сосредоточены на [важности] независимого и технически обоснованного расследования. Когда это будет изучено, у нас будет оценка относительно дальнейших шагов», — сказала она.

«Мы также тесно контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы поделиться нашими продолжающимися опасениями, о которых мы, конечно, заявляли в прошлом. Речь идет о процессе и нашем научном анализе самого отчета», — добавила Псаки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве, что доклад передан на изучение странам — членам организации, пока что его публикация не разрешена. Документ подготовлен на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань.

Между тем газета The Wall Street Journal, журналисты которой ознакомились с докладом, сообщает, что по итогам поездки в Китай эксперты ВОЗ не дают окончательного ответа на вопрос о том, «когда, где и как вирус начал распространяться».

 

| 2021-03-29T23:06:00+04:00 29 марта 2021, 23:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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