Испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) закончились неудачей в третий раз, сообщает The War Zone.

Согласно данным портала, испытания ускорителя ракеты прошли в четверг, 16 декабря. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, предполагалось, что она разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз.

При этом последовательность стартовых операций была прервана еще до момента отделения ракеты из-за неизвестной проблемы. Специалистам пока не удалось установить причины произошедшего.

Подчеркивается, что военные США надеются возобновить летные испытания как можно скорее.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в ближайшее время нового гиперзвукового оружия, которое способно развивать максимальную скорость 9 Махов (aif. ru)