Президент России заявил в пятницу, что Москва начала производство новейших гиперзвуковых ракет и подтвердил планы по их размещению в Беларуси до конце этого года, передает euronews.com.

На встрече с президентом Александром Лукашенко на острове Валаам под Санкт-Петербургом, Владимир Путин сказал, что военные уже выбрали места для размещения в Беларуси баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Подготовительная работа продолжается, и, скорее всего, до конца года мы её завершим», — сказал Путин в частности, добавив, что первая серия «Орешников» и их комплексов уже изготовлена и поступила на вооружение.

Россия впервые применила «Орешник» против Украины в ноябре, выпустив экспериментальное оружие по заводу в Днепре, который во времена Советского Союза строил ракеты. Этот удар вызвал серию взрывов, которые, по сообщениям, продолжались до трех часов, погибших тогда не было.

Российские госСМИ после атаки на Днепр предупреждали Запад, что «Орешнику» требуется всего 11 минут, чтобы достичь авиабазы в Польше, и 17 минут, чтобы ударить по штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Путин высоко оценил возможности «Орешника», заявив, что его многочисленные боеголовки, которые несутся к цели со скоростью до 10 Махов (или 12 380 км/ч), неуязвимы для перехвата и настолько мощны, что одновременное использование нескольких из них приводит разрушительным последствиям, сравнимым с ядерной атакой.

При этом эксперты отмечают, что реальные возможности ракеты еще не доказаны и могут быть раздуты в пропагандистских целях. Так в июне появились сообщения о том, что «Орешник» был запущен неудачно. На видео, которое трудно проверить, показано, как он разваливается на части над Казахстаном, что побудило власти Астаны провести расследование.

Российский президент предупредил Запад, что Москва может использовать «Орешник» против союзников Украины по НАТО, если они позволят Киеву использовать свои ракеты большей дальности для нанесения ударов по территории РФ.

Главком ракетных войск России подчеркнул, что способный нести обычные или ядерные боеголовки «Орешник» имеет радиус действия, позволяющий ему достичь любых уголков Европы.

Ракеты средней дальности могут пролетать расстояние от 500 до 5500 километров. Такое оружие было запрещено, в соответствии с договором советской эпохи, от которого Вашингтон и Москва отказались в 2019-м.

Осенью прошлого года Путин и Лукашенко подписали договор, предоставляющий, по словам Москвы, «гарантии безопасности» Беларуси, включая возможность применения российского ядерного оружия.

Пакт последовал за пересмотром ядерной доктрины Кремля, который поместил Беларусь под свой ядерный зонтик на фоне напряжённости в отношениях с Западной Европой из-за продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лукашенко, который находится у власти в Беларуси более 30 лет и опирается на субсидии и поддержку Кремля, позволил России использовать территорию своей страны для ввода войск в Украину в начале 2022 года, а также разместил у себя некоторые виды тактического ядерного оружия.

Россия не раскрывает, сколько такого оружия было развернуто, но Лукашенко в декабре заявил, что его страна в настоящее время располагает несколькими десятками единиц.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, имеющей 1084-километровую границу с Украиной, позволит российским самолетам и ракетам легче и быстрее достигать потенциальных целей, если Москва решит их использовать.

Это также расширит возможности РФ по нанесению ударов по нескольким союзникам НАТО в Восточной и Центральной Европе.

В обновленной ядерной доктрине, которую Путин подписал в прошлом году, официально снижен порог для применения Россией ядерного оружия. В документе говорится, что Москва может применить ядерное оружие «в ответ на применение ядерного и других видов оружия массового уничтожения» против России или ее союзников, а также «в случае агрессии» против России и Беларуси с применением обычного оружия, угрожающей «их суверенитету и/или территориальной целостности».