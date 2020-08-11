В США хотят, чтобы Байден номинировал афроамериканку на пост вице-президента

Более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице-президента в случае победы на выборах. Текст открытого письма был обнародован на сайте онлайн-издания Atlanta Daily World.

«Если вы не сделаете выбор в пользу черной женщины в 2020 году, вы проиграете выборы. Мы не хотим выбирать меньшее из двух зол и не хотим голосовать за знакомого черта против незнакомого черта, потому что мы устали голосовать за черта — точка», отмечается в обращении.

По словам авторов, более 700 черных женщин поставили свою подпись под открытым письмом, призывающим номинировать афроамериканку на пост вице-президента США. «И мы, черные мужчины, солидарны с ними», — говорится в документе.

Среди подписавших открытое письмо — рэпер и актер Шон Комбс (также известный под псевдонимом Пафф Дэдди), а также Бен Крамп — адвокат, представляющий интересы семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая в Миннеаполисе во время задержания его белым полицейским. (DW)