В США главу Роскосмоса назвали оторвавшимся от реальности человеком

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.

«Глава российской гражданской космической программы, похоже, все больше отрывается от реальности. В последние месяцы Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, дал серию интервью, в которых сделал всевозможные громкие обещания о светлом будущем российской космической программы, — пишет Бергер. – К примеру, в интервью, опубликованном сегодня, Рогозин дал фантастическое обещание, что космическая программа его страны имеет технические средства для достижения Марса и высадки на него космонавтов в течение 8-10 лет… Также Рогозин недавно сказал, что Россия готова к многоразовым пускам лучше, чем SpaceX и США, что ракета Falcon 9 от SpaceX «полумногоразовая», а Россия намерена построить ракету 21 века, способную к 100 полетам».

«Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8-10 лет», — сказал накануне Рогозин в программе Юрия Костина.

«Реальность состоит в том, что Россия зависит от технологии в космос — надежной, однако устаревшей на десятки лет. И пока Рогозин красиво рассказывает об отправке космонавтов на Луну и Марс и о соревновании со SpaceX в многоразовых ракетах, это больше напоминает бахвальство», — добавил Бергер. (gazeta.ru)