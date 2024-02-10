Отчет спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах в доме президента Джо Байдена, в котором упоминаются проблемы с памятью американского лидера, вызвал возмущение и ярость среди демократов, сообщает The Wall Street Journal.

В докладе 81-летнего Байдена назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». На формулировки гневно отреагировал и сам президент. В отчете, в частности, утверждалось, что во время общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака. По данным источников WSJ, на заседании Демократической партии в Палате представителей 8 февраля президент, обращаясь к небольшой группе законодателей, спросил: «Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл тот день, когда умер мой сын?», использовав нецензурное слово. Байден выразил недовольство упоминанием его сына — и публично, во время пресс-конференции вскоре после выхода доклада Хура: «Как, черт возьми, он посмел поднять эту тему?»