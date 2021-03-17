В США 8 человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах

В американском штате Джорджия в трех спа-салонах произошла стрельба. Об этом сообщает FOX5.

Телеканал отмечает, что первый случай произошел в округе Чероки, где неизвестный зашел в спа-салон и открыл огонь. Там два человека получили ранения и еще трое погибли.

В городе Атланта позднее огонь был открыт в двух спа-салонах, которые расположены рядом. Всего там погибли четыре женщины. Позднее стало известно о гибели одной из пострадавших в результате стрельбы. Таким образом, общее число жертв трех нападений поднялось до восьми человек.

Американская полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Согласно представленным данным, злоумышленником оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Правоохранительные органы провели задержание после погони в округе Крисп. При этом подозреваемые в вооруженных атаках на еще два спа-салона в Атланте остаются неизвестными. (Газета.Ру)