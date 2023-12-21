10 человек, 24 получили ранения при стрельбе в университете на площади Яна Палаха в Праге.

Как передает ТАСС, об этом сообщает полиция Чехии.

По данным издания Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета. Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой. Уточнялось, что люди, оказавшиеся на месте происшествия, прятались от стрелка на крыше и выступах зданий.

Сотрудникам учебного заведения дали указание никуда не выходить, а при необходимости запираться в кабинетах и ​​расставлять мебель перед дверью.

Полиция Чехии сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.