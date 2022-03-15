В среду президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением к Конгрессу. Об этом, как сообщает Голос Америки, заявили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в совместном письме к законодателям. Они подчеркивают значение, которое имеют поддержка Украины Конгрессом и предоставлении этой стране всех видов помощи: поддержки в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной.

В письме отмечается, что «Конгресс остается непоколебимым в своей приверженности поддержке Украины, подвергшейся жестокой и дьявольской агрессии Путина, и в принятии мер, которые нанесут ущерб российской экономике и изолируют ее».

Зеленский стремится заручиться дополнительной помощью западных стран; при этом он использует форму видеообращений. Его выступление в Конгрессе запланировано на 9 утра среды.

Во вторник он выступит в парламенте Канады; в ближайших планах Зеленского – выступление перед кнессетом Израиля. Президент Украины уже общался с американскими законодателями 5 марта, когда в видеозвонке приняли участие более 280 членов Сената и Палаты представителей. Тогда Зеленский, по сообщениям присутствовавших при разговоре, «отчаянно просил» предоставить самолеты для борьбы с российскими оккупантами.