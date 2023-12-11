Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты Америки может выступить на встрече сенаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания отмечают, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Сообщается, что встреча состоится утром во вторник, 12 декабря.

В рамках своего визита в Вашингтон президент Украины также проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом «призвана подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России».

«Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.