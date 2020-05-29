В случае возобновления, авиасообщения будут под особым контролем

Авиасообщение внутри страны, в случае его возобновления, будет под особым контролем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, пока что въезд и выезд через государственную границу остается под запретом до 15 июня.

«Если международные авиарейсы будут возобновлены, этот вопрос будет находиться под контролем. Кроме того, результаты тестов на коронавирус, проводимых в зарубежных странах, будут признаны и в другой стране. То есть, если человек прошел тестирование в Азербайджане, и у него был выявлен коронавирус, результаты этого теста будут признаны в других странах. Результаты тестов, проводимых в других странах, будут также признаны в Азербайджане», — добавил Мамедов.