Перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, который называют «самым крутым» самолетом в мире, может быть использован против России в случае войны с Украиной. Об этом говорится в статье издания 19FortyFive.

«Для российского сценария военного времени B-21 могут быть нацелены на современные зенитные системы, такие как С-400 и С-500. Это считается угрозой для ВВС США», — пишет обозреватель Брэнт Иствуд.

По его словам, российская ЗРК система С-500 имеет хорошие шансы уничтожить самолет, не оснащенный стелс-технологией. При этом, как отмечает автор статьи, американский самолеты способны поразить корабли военно-морского флота России.

«B-21 может запускать собственные крылатые ракеты для противодействия российским проектам в отношении Украины», — написал Брэнт. (gazeta.ru)