США разработали стратегию Hellscape («апокалиптический пейзаж, ад») для сдерживания Китая, который, согласно указанию председателя КНР Си Цзиньпина, к 2027 году должен быть готов захватить Тайвань.

Как только китайские корабли двинутся в сторону Тайваня, США выпустят тысячи воздушных и морских (как подводных, так и надводных) беспилотников, чтобы сдержать китайскую армаду и дать Тайваню, США и союзным силам подготовить адекватный ответ, рассказал The Washington Post (WaPo) адмирал Сэмюэл Папаро, который недавно возглавил Индо-Тихоокеанское командование США.

Если Си решится на вторжение, он не захочет повторить ошибку Владимира Путина, который намеревался взять Киев за три дня, а в итоге увяз в войне, которая длится уже третий год. Поэтому Китай, по всей видимости, намерен сокрушить Тайвань в результате неожиданной и массированной атаки, считает Папаро. «Они хотят продемонстрировать миру короткую, стремительную войну, чтобы поставить его перед свершившимся фактом, прежде чем он придет в себя», – сказал он. Поэтому США и их союзники должны сделать так, чтобы Си понимал: легкая победа ему не светит, и даже не пытался организовать нападение, пояснил адмирал.

Папаро сказал WaPo: