НАТО забывает о «калининградской проблеме» в случае войны с Россией. Такое мнение высказала старший аналитик-исследователь Лексингтонского института Сара Уайт.

В статье под заголовком «Война на два фронта с Россией? НАТО не может забыть о Калининграде» аналитик отмечает, что обсуждая нынешнюю сложную ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, «легко забыть, что потенциальное российское вторжение может быть войной на два фронта».

«С одной стороны, атака может произойти вдоль самой восточной границы НАТО, особенно границы Польши с Беларусью, или в одной из прибалтийских стран. С другой стороны, такое же сокрушительное наступление НАТО может испытать практически из собственного дома, из хорошо вооружённой Калининградской области. Таким образом, «калининградская проблема», о которой забывают большинство экспертов по безопасности, вполне реальна», — пишет Сара Уайт.

Эксперт с сожалением отмечает, что «в последнее время Калининград всё больше напоминает остров ядерного оружия».

«В Калининградской области дислоцируются как обычные Вооружённые силы России, так и баллистические ракеты «Искандер-М», способные нести ядерное оружие. Если Польша и Литва не будут готовы защищать свои границы с Калининградом так же быстро, как границы с Беларусью, то они попадут в тиски российских сил, движущихся по нескольким направлениям, — продолжает автор. — «Искандеры» — не единственная угроза со стороны региона. В Калининградской области дислоцируется большой контингент российских военных кораблей, а также, вероятно, там базируются истребители, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования. Плотность концентрации всей этой техники красноречиво говорит о готовности российских военных инициировать вторжение в одну или несколько стран НАТО в регионе, а также о лёгкости, с которой западные силы могут быть подавлены в этом случае».

Чтобы минимизировать угрозы со стороны российского эксклава, аналитик США предлагает оснастить Польшу и Литву ракетными комплексами Patriot, самолётами пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танками M1 Abrams.

Вместе с тем эксперт Лексингтонского института констатирует, что ни Польша, ни прибалтийские страны уже технически не успеют получить системы оборонительного вооружения от НАТО.

«Это слабость НАТО в целом, потому что наиболее уязвимые страны, находящиеся на линии соприкосновения с Россией, возможно, не смогут позволить себе современные системы вооружений для отражения нападения, и каждая страна НАТО в Европе пострадает от последствий успешного российского вторжения», — итожит Уайт.

EADaily дополняет, что Институт Лексингтона является аналитическим центром, занимающимся вопросами государственной безопасности США.

Из этой публикации видно, что на Западе рассматривают и самые опасные сценарии возможного столкновения с Россией, вплоть до использования ядерного оружия в сердце Европы. Неужели настолько уже всё серьезно? Реально ли, что может дойти до такого?

Своей оценкой сложившейся ситуации поделились с # западные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— НАТО не забыл о Калининграде. Наоборот, страны НАТО, а также Швеция и Финляндия внимательно следят за военной активностью России в Калининграде и Балтийском море. В связи с появлением на днях трех десантных кораблей из Северного флота в Балтийском море, Швеция повысила боевую готовность на острове Готланд.

Не стоит, однако, говорить о возможной войне на два фронта. В случае нападения на любого члена НАТО сразу сработает статья 5 – один за всех и все за одного. Об этом российское руководство прекрасно знает и не пойдет на военный конфликт с НАТО.

Руководство НАТО, наверное, рассматривает все возможные и невозможные сценарии, а использование ядерного оружия в сердце Европы как раз является невозможным сценарием. Он нереален.

Относительно напряженной ситуации вокруг Украины, думаю, что дипломатия не исчерпала свои возможности. Ведется диалог между США и Россией, и генеральный секретарь НАТО Столтенберг пригласил Россию на новую встречу. Важно также, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Без этого конфликт на востоке Украины, где погибло столько людей, будет трудно разрешить. Полномасштабная война между Россией и Украиной не соответствует ничьим интересам.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Мне кажется, что просто на Западе есть определенные силы, которые нагнетают обстановку и уже превратили украинский кризис в какой-то массовый гипноз, в истерику. Я думаю, то что Россия делает на своей территории, в том числе в Калининградской области, также можно определить как оборонительную реакцию против расширения и укрепления НАТО близ ее границ. Тут кому какой нарратив важнее, кто с какой стороны смотрит.