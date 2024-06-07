Власти Армении, которые чуть ли не на каждом шагу заявляют о своей приверженности миру с Азербайджаном, вновь затеяли игру в кошки-мышки. Премьер-министр этой страны Никол Пашинян, да и его соратники, наверняка, в истории Армении запомнятся тем, что они думают одно, говорят — другое, делают – третье.

Пашинян и Ко уже сегодня зарекомендовали себя этаким политическим флюгером: поворачиваются в ту сторону, куда подует ветер. Противоречивые, а порой, неадекватные заявления армянской политической элиты давно уже стали притчей во языцех. И, судя по всему, изменить данную политическую формулу представляется делом архисложным, даже невозможным. Свидетельством тому является ответ МИД Армении на вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, накануне в ходе встречи с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА Ильхам Алиев сказал, что заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно.

В частности, он отметил следующее: «У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану.

Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься.

И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно».

Слова президента Азербайджана вызвали возмущение у армянской стороны, и МИД Армении не преминул их прокомментировать.

«Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе и к Азербайджану», — говорится в заявлении МИД Армении.

В документе отмечается, что «конституция РА и вносимые в нее изменения являются внутренним делом Армении, и мы оцениваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские обсуждения вокруг нее, начавшиеся еще в 2018 году, как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны».

«В то же время мы считаем, что подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира.

Мирное соглашение, заключаемое между Арменией и Азербайджаном, четко закрепляет, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют территориальных претензий друг к другу.

В проекте мирного соглашения также есть согласованное положение о том, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с мирным соглашением», — заявляет МИД Армении.

Начнем, пожалуй, со слов Ильхама Алиева. Откровенно говоря, лично мне непонятна истерика армянского внешнеполитического ведомства.

Ведь фактически президент Азербайджана всего лишь повторил слова Никола Пашиняна. Или в МИД соседней страны так быстро забыли слова своего босса, сказанные им буквально три месяца назад? В таком случае, нам не составит большого труда освежить память «мидовским умниками».

«Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о «Нагорном Карабахе», является препятствием на пути к миру в регионе, — заявил в феврале этого года Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

«Вопрос: наша государственная политика должна основываться на решении «Национального совета «Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки «Зеркало») и Верховного Совета Армении, согласно которому Армения и «Нагорный Карабах» должны быть объединены, как это прописано в Декларации о независимости? Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», — сказал он.

То есть, сам Пашинян человеческим языком говорит, что преамбула Конституции является препятствием к миру. Не понимаю, что в МИД Армении не штудируют речи и заявления своего премьера? В данном случае и Алиев, и Пашинян утверждают одно и то же. Так в чем же проблема?

А теперь пройдемся непосредственно по самому гневному, но нелепому тексту заявления. Первый же абзац буквально от корки до корки пронизан неприкрытой ложью.

Если Армения действительно не имеет территориальных претензий к Азербайджану, то как в МИД этой страны могут объяснить вышеотмеченную преамбулу? Это же полный нонсенс. Понятно, лай «армянской моськи» рассчитан на внутреннюю аудиторию с целью повысить свой авторитет. Но в таком случае выходит, что руководство этой страны держит своих граждан за полных идиотов.

Немаловажно, что в случае с декларацией о независимости речь идет о юридическом документе, в то время как желание Ереваном мира писано «вилами на воде». Просто слова, от которых Армения всегда может отказаться. Свидетелями чего были не только азербайджанцы.

Далее, в тексте заявление Алиева расценено как «грубое вмешательство во внутренние дела страны». Вы это серьезно? В конституции Армении речь идет об АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ землях, и данная тема не может быть сугубо внутренним делом. Этот вопрос напрямую затрагивает национальные интересы нашей страны. Неужели в Армении так любят выставлять себя круглыми дураками? Самокритичность – штука полезная, но всему же есть предел.

Естественно, не обошлось и без старого излюбленного армянского финта: валить все с больной головы на здоровую. Мол, Баку торпедирует мирное соглашение. Опять же армянский политический фокус сбился на 180 градусов. Все как раз таки наоборот. Причина уже была указана выше.

Ну, самый интересный штрих относительно «согласованного положения о невозможности сторон ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения обязательств».

И об этом говорят представители страны, которая на протяжении почти 30 лет не выполняла ни одну из четырех резолюций СБ ООН. В таком случае, как теперь можно поверить армянской стороне? Ведь, если завтра в соседней стране сменится власть, и у государственного руля встанут противники мира с Азербайджаном, отсылки будут не к «согласованному положению», а к пресловутой армянской конституции. И Пашинян со своей сворой прекрасно об этом знают. Именно поэтому нынешние власти Армении затягивают вопрос об изменениях в конституцию столько, сколько могут. Фактически, оставляя поле для маневра для будущих властей. Но вот оказия: Баку об этом знает не хуже, а лучше Еревана…