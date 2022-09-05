Лидер крайней правой политической партии «Братья Италии», кандидат в премьер-министры Италии Джорджия Мелони предупредила о риске, который представляет для западных стран конфликт в Украине, назвав его «верхушкой айсберга в борьбе за влияние».

Об этом сообщает Reuters.

«Если Украина падет, а Запад погибнет, то большим победителем будет не Россия, а Китай», — заявила Мелони на деловом форуме «Амброзетти» на севере Италии. — И те, кто слабее всего на Западе, а именно Европа, рискуют оказаться под китайским влиянием. Поэтому мы должны бороться в этой битве».

«Война в Украине — это вершина айсберга конфликта, направленного на перестройку мирового порядка», — добавила она.