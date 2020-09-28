В Словении скорректировали список эпидемически безопасных стран

По решению правительства к числу государств «зеленой зоны» (с хорошей эпидемической ситуацией) с понедельника будут добавлены Польша и Сербия. Свободный въезд будет разрешен также из стран ЕС и Шенгенской зоны «оранжевого списка» (Германия, Словакия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Италия, Исландия, Швеция, Греция, часть регионов Франции, большинство кантонов Швейцарии, Болгария (за исключением города Благоевград), северные жупании Хорватии и большая часть территорий Австрии, Венгрии, Ирландии, Дании, Бельгии и Португалии).

В «красный список» стран и регионов с ухудшающейся эпидемической обстановкой внесли Чехию, швейцарские кантоны Фрибур, Женеву и Во, города Лиссабон (Португалия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), большую часть крупных городов Румынии, большинство регионов севера и востока Франции (включая столичный Иль-де-Франс), венгерские города Будапешт и Дьёр, а также столицу Австрии Вену и федеральные земли Тироль и Форльберг.

Приезжающим из «красной зоны» и третьих стран, в том числе из России, для освобождения от карантина необходимо предоставить отрицательный тест, выполненный не ранее чем за 48 часов до прибытия в Словению. Исключение делается лишь для водителей грузовых автомобилей, 12-часового транзита через словенскую территорию, а также для обладателей дипломатических паспортов, спортсменов и членов официальных делегаций.

Словенские власти готовы рассматривать только результаты тестирования на коронавирус, произведенного в странах Евросоюза, Шенгенского соглашения или же выполненного за их пределами медицинским учреждением, признанным Национальной лабораторией здоровья, окружающей среды и продовольствия. Список данных учреждений можно найти на сайте лаборатории, в нем представлены клиники из большинства регионов РФ, в том числе Крыма и Севастополя.(ТАСС)