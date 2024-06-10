МИД Израиля вызвал посла Словении в Тель-Авиве Андрею Пуркарт-Мартинез и выразил ей протест из-за признания Любляной независимости Палестины. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.

«В соответствии с указанием министра иностранных дел Исраэля Каца генеральный директор МИД Яаков Блитштейн сегодня, в понедельник, 10 июня, провел беседу с послом Словении в Израиле после признания Словенией палестинского государства. Генеральный директор Блитштейн выразил протест послу за извращенное решение ее правительства о признании палестинского государства, которое противоречит политике ЕС и позиции большинства стран-единомышленниц», — говорится в его заявлении.

В ходе беседы Блитштейн «подчеркнул, что такое признание со стороны правительства Словении не способствует миру, оно поощряет террористическую организацию ХАМАС и затрудняет продвижение сделки по освобождению заложников». По версии израильской стороны, признание Палестины независимым государством отвечает целям ХАМАС и «является наградой за терроризм».