Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в области обороны и безопасности, если она признает Палестину как государство, сообщила The Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Источники, близкие к правительству Нетаньяху, отметили, что Израиль ценит свои отношения с Великобританией, но недавние британские решения, включая потенциальное признание Палестины, поставили партнерство под угрозу», — говорится в публикации.

Один из дипломатов сказал изданию, что «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изучает ряд ответных мер, включая разрыв отношений с Великобританией, если она в ближайшие недели продолжит признавать Палестину».

Он заявил: «Лондону нужно быть осторожным, потому что у Биби (Нетаньяху) и его министров тоже есть козыри, которые они могли бы разыграть».

Еще один источник газеты предупредил, что страны, добивающиеся признания Палестины, должны «тщательно обдумать последствия» своих действий.