Азербайджан занял последнее место в рейтинге государств по уровню террористической угрозы в 2024 году с индексом “0”.

Об этом сообщается в очередном отчете Институт экономики и мира Global Terrorism Index («Глобальный индекс терроризма»), где представлен рейтинг государств по уровню террористической угрозы в 2024 году.

Список стран с наибольшей террористической угрозой возглавила Буркина-Фасо (8.571), второе место занял Израиль (8.143), третье — Мали (7998)

Пятерку стран замыкают Пакистан (7916), Сирия (7,89) и Афганистан (7825).

Азербайджан занял последнее – 89-е место в данном списке с индексом “0”. Наряду с Азербайджаном наиболее безопасными странами признаны Дания, Финляндия, Катар.

Иран (4.464) расположился на 26 месте в рейтинге, Турция (4.168) – на 29-м, США (4.141) – на 30-м, Россия (3.016) – на 35-м, Франция (2.647) – на 38-м, Норвегия (1.747) – на 53-м, Армения (0.423) – на 76-м.