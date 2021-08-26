Среди 8 286 случаев побочной реакции после вакцинации против коронавируса в Словакии было зафиксировано четыре смертельных случая, сообщается на сайте Государственного института по контролю лекарств.

«На сегодняшний день мы регистрируем в общей сложности четыре смерти в результате вакцинации, из которых в трех случаях связь была определена как возможная после вакцин Comirnaty (препарат Pfizer-BioNTech — прим.ред), Spikevax (компании Moderna — прим.ред) и Vaxzevria (препарат компании AstraZeneca — прим.ред) и одна как вероятная (после вакцины Vaxzevria)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в других зафиксированных случаях связь с вакцинацией была исключена. Всего после вакцины Pfizer-BioNTech было зафиксировано 3881 случая побочной реакции, Moderna — 1088, а AstraZeneca — 3023. (