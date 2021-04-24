В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии.Как передает  ТАСС, об этом сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации.

«Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.

Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией

| 2021-04-24T15:51:10+04:00 24 апреля 2021, 16:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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