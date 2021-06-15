В Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией содержится ссылка на историческое Карсское соглашение.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

Глава государства отметил, что историческое Карсское соглашение было подписано 100 лет назад: «Это тоже имеет огромное символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная в Шуше, освобожденной спустя 100 лет, показывает направление нашего будущего сотрудничества. В декларации затронуты многие важные вопросы. Наше совместное сотрудничество на международном уровне, деятельность, политические, экономические и торговые отношения, культура, образование, спорт, молодежная политика — охвачены практически все области. Указывается энергетическая безопасность, важность Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы. Каждый вопрос очень важен. Среди них хотелось бы выделить два вопроса. Во-первых, в этой Декларации отражены вопросы сотрудничества, взаимодействия и взаимной военной помощи в области обороны и оборонной промышленности. Это историческое достижение».