В Шуше проходит конференция, посвященная работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

Как сообщает в субботу Trend, в конференции принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

Отметим, что 26 августа начался двухдневный визит в Шушу аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных представителей.