Сегодня в Шуше при организационной поддержке Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит международная конференция «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов».

На мероприятии было зачитано поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной конференции.

Письмо зачитал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев.

В международной конференции принимают участие около 300 гостей, в том числе лидеры правящих партий стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках международной конференции будут организованы три пленарные сессии — «Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность», «Общие ценности и современность: партийная дипломатия как новая диалоговая площадка» и «Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего».