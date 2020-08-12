В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет

В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя древние артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию, а также меч, которому около трех тысяч лет, сообщает Guardian

«Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья», — прокомментировал Маруиш Степьен.

По информации издания, Степьен занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня, когда наткнулся на металлические предметы, находящиеся на глубине полметра. Сигнал был настолько сильным, что он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Профессиональные археологи незамедлительно приехали и провели почти месяц, исследуя это место. На это время шотландец и его друзья разбили рядом с ними свой лагерь, так как хотели участвовать в раскопках от начала до конца.

«Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет», — подчеркнул кладоискатель.