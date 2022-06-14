Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале кампании по второму референдуму о независимости от Великобритании.

Об этом сообщает АР.

Стерджен, которая возглавляет Шотландскую национальную партию, считает, что настало время пересмотреть вопрос о независимости.»После всего, что произошло — Brexit, COVID-19, Борис Джонсон — пришло время выложить другое и лучшее видение», — сказала она.

Стерджен представила первый из серии документов с аргументами в пользу независимости. Документ «Строительство новой Шотландии» утверждает, что соседние независимые европейские страны по размеру Шотландии богаче и справедливее.

Она заявила, что хочет провести новый референдум до конца 2023 года. Для этого требуется согласование от правительства Великобритании. В то же время Борис Джонсон заявил, что вопрос был решен на голосовании 2014 года. «Если бы мы знали в 2014 году все, что знаем сейчас о пути, которым пошла бы Великобритания, я не сомневаюсь, что Шотландия тогда проголосовала бы «за», — сказала Стерджен.

Она призвала правительство Джонсона издать приказ, позволяющий провести юридически обязательный референдум о независимости. Офис Джонсона снова отклонил предложение. «Позиция правительства заключается в том, что сейчас не время говорить о еще одном референдуме», — сказал официальный представитель Джонсона.

Шотландия проголосовала против независимости на референдуме 2014 года, 55% избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства. (УНИАН)