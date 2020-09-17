В Шеки выявлен случай массового инфицирования коронавирусом

На территории города Шеки, именуемой «базаром», выявлен случай массового инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный Штаб при Кабинете министров, из тестовых образцов, взятых у людей на данной территории с 01.09.2020 года, результаты 13 оказались позитивными. В настоящее время в связи с данным вопросом ведется расследование. Общественность будет дополнительно проинформирована об эпидемиологической ситуации. В направлении стабилизации ситуации в Шеки ведутся профилактические и противоэпидемические работы.

«С учетом того, что в текущей ситуации очагом инфекции является рынок, в ближайшие дни может быть рассмотрен вопрос о закрытии рынка в целях проведения профилактических дезинфекционных работ», — сказали в Оперативном Штабе.