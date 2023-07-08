Завершился XII Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь», стартовавший 3 июля в Шеки при совместной организации Министерства культуры, Союза композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки.

В рамках пятидневного фестиваля любители музыки, гости и жители города посмотрели выступления ансамблей песни и танца из Турции, Китая, Узбекистана и Казахстана, а также известных театральных и музыкальных коллективов Азербайджана.

Этот год знаменателен 100-летним юбилеем со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2023 года «Годом Гейдара Алиева» в дни фестиваля были представлены концертные программы, посвященные памяти общенационального лидера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вечером 7 июля в летнем театре комплекса «Мархал» состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля. В мероприятии приняли участие официальные лица организационных органов фестиваля, представители Азербайджана в организации ТЮРКСОЙ, гости города, любители музыки.

На церемонии заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова представил зрителям обширную концертную программу.

Концерт начался с сюиты «Вэтэн» (Родина) Васифа Адыгезалова. Представленные народной артисткой Гульяз Мамедовой, заслуженным артистом Эхтирамом Гусейновым, победителем телевизионного конкурса мугама Сарханом Буньядзаде, Вафой Везировой, Самиром Пириевым, Талехом Яхьяевым и Нурланой Абдуллаевой, заслуженным артистом Хайямом Мамедовым (кяманча) композиторские и народные песни, зажигательные танцы вызвали большой интерес у зрителей.

По окончании концертной программы выступил глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, который выразил благодарность всем учреждениям, способствовавшим проведению XII Международного музыкального фестиваля «Шелковый путь» в Шеки, в частности, художественному руководителю фестиваля, председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке Франгиз Ализаде.

Символ фестиваля был вручен художественному руководителю и дирижеру ансамбля песни и танца, народному артисту, заслуженному деятелю искусств Агаверди Пашаеву.

Представитель Азербайджана в организации ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы вручил памятные подарки должностным лицам организационных органов фестиваля и руководителю ансамбля.

Церемония закрытия XII Международного музыкального фестиваля «Шелковый путь» завершилась фейерверком.