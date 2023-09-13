В оккупированном Севастополе ночью звучали громкие взрывы, местные жители сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона.

В сети сообщают о не менее 7 взрывах и вспышках в небе. Кроме того, российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В центре города слышны были звуки стрельбы и взрывов, сообщает «Крымский ветер». Все больше СМИ пишут, что горит Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе на улице Героев Севастополя, 13.

«ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщило минобороны РФ.

Как сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней тяжести.