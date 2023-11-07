На территорию Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов: на этих «птичках» будет проходить обучение украинских пилотов на базе центра, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский.

Во вторник Амстердам передал первые 5 единиц самолетов. В целом Нидерланды должны поставить от 12 до 18 истребителей F-16 Румынии в рамках совместной инициативы по обучению ВСУ, пишет The Guardian.

Об этом заявило Министерство обороны Нидерландов. Голландцы также пообещали поставить Украине истребители F-16 для непосредственного применения в боях. Ранее соответствующее объявление также звучало от правительств Дании, Норвегии и Бельгии.