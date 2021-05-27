Лидер КНДР Ким Чен Ын в этом году реже появляется на публичных мероприятиях, что может быть связано с опасениями относительно коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения, которое курирует межкорейские отношения.

«Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд», — подчеркнул чиновник. «Полагаем, что это связано с пандемией», — добавил он.

По его словам, в последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая на концерте в Пхеньяне.

В мае прошлого года необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о его серьезной болезни или смерти. Однако затем он впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.(ТАСС)