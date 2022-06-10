Срыв визита в Сербию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для самолета которого закрыли небо Черногория, Северная Македония и Болгария, является плюсом для Белграда.Об этом в интервью сербскому изданию «Политика» заявила вице-премьер правительства страны Зорана Михайлович.

По ее словам, визит российского министра, который должен был состояться 6-7 июня, представлял проблему в свете событий в Украине и планов Сербии стать членом Евросоюза.

«Я думаю, это хорошо, что российский министр сейчас не приехал в Сербию, — сказала Михайлович. — Мы должны думать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко решила двигаться в ЕС».

Сербия почти полностью зависит от российского газа, и пытается сохранить экономику в непростой ситуации, признала вице-премьер. Но Лавров, по ее словам, выбрал для своего визита выбрал неудачное время.

«Мы постоянно слышим, что Сербия — лучший друг России. Если они наши друзья, <…> то не должны были планировать приезд в этот момент», — сказала Михайлович.

Напомним, о срыве визита Лаврова стало известно вечером 5 июня. Рутинная процедура выдачи разрешения на пролет самолета МИДа обернулась отказом со стороны всех окружающих Сербию стран.

Российское министерство было вынуждено отменить поездку. «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — объяснял тогда высокопоставленный источник «Интерфакса» в МИДе. (moscowtimes.ru)