В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.