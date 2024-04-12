Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) опубликовала заявление в связи с Европейским олимпийским квалификационным турниром, который прошел 5-7 апреля на Национальной гимнастической арене.

Как передает Apasport.az, в заявлении отмечается, что организация соревнований, организованных ФБА при поддержке других спортивных организаций и государственных структур, была высоко оценена.

Отмечается, что президент Всемирного Союза борьбы (UWW) Ненад Лалович в благодарственном письме, адресованном федерации, не случайно подчеркнул, что организационная работа велась на самом высоком уровне, сотрудники и медицинский персонал, волонтеры относятся к работе с максимальной чуткостью, и выразил уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет принимать престижные соревнования по борьбе: «Большой интерес к турниру проявили и представители СМИ. Наряду с местными журналистами, в нашей стране побывали представители зарубежных СМИ, которые в прямом эфире освещали соревнования. Европейский олимпийский квалификационный турнир, на который зарегистрировались в общей сложности более 100 представителей СМИ, транслировался в прямом эфире в разных странах. Интерес фанатов к турниру также был огромным. Особенно в последний день на Национальной гимнастической арене был аншлаг. Это также яркий пример любви к борьбе в нашей стране.

В Европейском олимпийском квалификационном турнире в общей сложности 36 спортсменов в 3 видах борьбы завоевали лицензии на Париж-2024. 5 из этих лицензий в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 125 кг достались Азербайджану. Нейтральные атлеты (Россия и Беларусь) получили в общей сложности 13 лицензий, Турция-3, Грузия, Украина и Германия-по 2, а Венгрия, Польша, Сербия, Болгария, Молдова, Финляндия, Франция, Литва и Румыния-по 1.

В полуфинале в категории до 74 кг Туран Байрамов победил итальянца Франка Чамизо и завоевал олимпийскую лицензию. Однако Чамизо не смирился с поражением и выдвинул серьезные обвинения. Чамизо без каких-либо доказательств заявил, что ему якобы предложили взятку в размере 300 тысяч долларов за поражение в этой встрече.

Отметим, что UWW начал расследование судейства этой встречи, и соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. В то же время мы сообщаем, что Чамизо, согласно правилам Duty to report, должен был немедленно сделать соответствующую запись в протоколе протеста в связи с наличием предложения о взяточничестве. Теперь либо он должен доказать свое утверждение, либо заявить, что оно необоснованно.

Отметим, что Федерация борьбы Азербайджана всегда придерживается принципов честной игры «Fair Play». Мы предпримем юридические шаги против обвинения Чамизо и официально обратимся в Всемирный союз борьбы».