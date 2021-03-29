В розыгрыше Кубка Европы по шахматам состоится дуэль азербайджанских команд

В розыгрыше Кубка Европы состоится встреча двух азербайджанских шахматных команд.

Клубы «Одлар Юрду» и «Техсил», вышедшие в плей-офф, стали соперниками.

Против команды «Одлар Юрду», в состав которой входят шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов, Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли, Эльтай Сафарли и Джахангир Агарагимов, в группе В, помимо «Техсил», будут играть клубы «Нови Бор» (Чехия), «Греко-Нотари» (Украина), «Шартре» (Франция) и «Дайцизау» (Германия).

Сегодня команды из Азербайджана встретятся в V туре, около 20:30 по бакинскому времени.

Другие участвовавшие в турнире азербайджанские команды — «Вугар Гашимов», «Гянджлик» и «Нахчыван — Земля Ноя», не сумевшие завоевать путевку в плей-офф, попрощались с соревнованиями.

Согласно регламенту, 18 команд, вышедших в плей-офф, были разделены на 3 группы. Команды, занявшие первые три места в группе, выйдут в финал, который состоится 30-31 марта.

Следует отметить, что самым титулованным шахматистом этого турнира является Шахрияр Мамедъяров.