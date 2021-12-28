Руководство России предложило НАТО дать гарантии безопасности, что со стороны Украины никаких угроз безопасности для России не будет. В свою очередь НАТО 12 января собирается провести заседание по безопасности с Россией.

Президент России Владимир Путин недавно заявил о том, что в случае, если этих гарантий не будет, то военный сценарий развития не исключен, что повышает ставки и риски конфронтации. При этом он прекрасно понимает, что среди западных стран, включая США, не говоря уже о европейских державах, воевать с Москвой нет желания.

О том, насколько возможен военный сценарий развития событий, рассказал в интервью # военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова, Александр Перенджиев.

— Президент России требует от западных партнеров определенные гарантии того, что Украина не превратится в плацдарм для НАТО в антироссийском направлении. Ожидают ли в Москве, что в НАТО примут разумное решение и стороны подпишут соглашения?

— Да, есть такое ожидание у официальной Москвы. Многое, а может и практически решение всех острых вопросов в российско-натовских отношениях, будет зависеть от позиции официального Вашингтона. Как бы в Североатлантическом альянсе не пытались «отмахиваться» от предложений официальной Москвы, реагировать всё равно придётся. Потому что настрой России весьма решителен. То есть, в российско-натовских отношениях наступила «точка бифуркации» (наивысшего напряжения). И далее – либо боевые столкновения, или разрядка напряженности. Реализация какого-то «третьего» сценария развития событий попросту невозможна.

Предложенные официальной Москвой проекты договорённостей по безопасности отражают интересы не только России, но и европейских государств, прежде всего членов НАТО. Они носят принятие обязательств на взаимной двусторонней договорной основе. И содержат механизмы к установлению реального мира. Мира, прежде всего, для всех народов Европы!

— В случае, если Россия и НАТО не смогут договориться, если Москва не получит своих гарантий, то тогда что? Ожидаете ли вы эскалации вокруг Украины?

— Я ожидаю эскалации. Но не только и не совсем вокруг Украины. Эскалация возникнет вокруг США и пунктов его военного управления в самой Европе, включая, конечно же, территорию Незалежной. Официальная Москва в лице президента Владимира Путина, предпринимая данные шаги, уже спрогнозировала развитие разных сценариев, разработав ответные шаги в случае неблагоприятных для себя событий. Эти ответные шаги могут быть из серии неприятных сюрпризов, как для самих США, так и для руководства НАТО в целом.

Многие журналисты, в том числе и в самой России, задаются вопросом: «Какие это будут действия?» Путин четко сказал, что действия официальной Москвы будут осуществлены на основе продуманного военно-экспертного анализа и рекомендаций Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и других лучших умов России. Рекламировать эти шаги со стороны нашей страны никто среди российских военных экспертов, в том числе и я, не собирается. Как говорил известный юморист Владимир Винокур: «Сюрприз будет!»

— Ряд экспертов считают, что Россия объявит Украине войну и введет войска. Насколько такой сценарий реалистичен?

— Сценарий взятия под контроль ряда территорий Украины действительно существует. Но дело в том, что не Россия, а именно Украина объявит нашей стране войну. И это может произойти уже в ближайшее время! Однако это может произойти вместе с агрессивными действиями НАТО и СБУ в отношении Республики Беларусь. И непризнанных республик Донбасса. А также с боестолкновениями в Черном море между российским флотом, включая его воздушную часть, и НАТО.

Россия будет защищаться и контратаковать. При этом удары будут наноситься со стороны России по различным видам военной структуры НАТО, независимо от их мест расположения (то есть страны базирования и размещения): военным базам, пунктам военного управления, связи и коммуникаций, военным складам, сосредоточения крупных группировок войск, кораблей, самолетов и ракетных комплексов. Одним словом, шутки шутить со стороны России никто не собирается. Будем громить врага на его территории и малой кровью. Как учили советских военных еще в 1930-е годы!