В Азербайджане наступила астрономическая зима. В этом году она вступила в свои права в 07:27:19.

Астрономическая зима на планете длится с дня зимнего солнцестояния до момента весеннего равноденствия: Северном полушарии Земли — с 22 декабря до 21 марта, в Южном — с 22 июня до 21 сентября. В разные годы моменты наступления сезонов приходятся на разное время в пределах указанных суток.

Следует отметить, что в период зимнего солнцестояния, когда фиксируется самый короткий день (9 часов 17 минут 22 секунды) и самая длинная ночь (14 часов 42 минуты 38 секунд) в году, ось вращения Земли образует наибольший угол с направлением солнечных лучей, то есть Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом.

Продолжительность астрономической зимы составит 88 дней 23 часа 38 минут 2 секунды.