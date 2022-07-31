Утром 31 июля Россия заявила об «атаке Вооруженных сил Украины» на штаб Черноморского флота, расположенный в аннексированнос Севастополе (Крым). В результате удара пострадали пять человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей местной «власти».

По версии, рано утром воскресенья во двор штаба флота «прилетел неизвестный объект» – вероятно, беспилотник. Погибших нет, но пятеро работников получили ранения.

В связи с атакой перенесли празднование российского дня Военно-морского флота. «Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменили. Прошу сохранять спокойствие и насколько можно оставаться дома», – заявил «губернатор» Михаил Развожаев в Telegram.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов относительно «удара ВСУ» по штабу Черномосского флота в Крыму.

«Сообщение о якобы украинской атаке на штаб черноморского флота в Севастополе — откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время», — написал он в Telegram.